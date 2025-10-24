Hütteldorfer suchen gegen Ried Weg aus der Krise

Nach zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen in Serie kämpft Rapid im Innviertel (am Sonntag ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky Stream dabei sein!) um die Trendwende. Allerdings wartet ein äußerst unangenehmer Gegner – die Rieder haben ihre jüngsten zwei Partien für sich entschieden, zuletzt gab es einen 2:1-Auswärtserfolg gegen den WAC. „Sie machen es sehr gut, haben nach dem Aufstieg von der Systematik wenig verändert und von der Qualität ein bisschen dazubekommen“, erklärte der von Personalsorgen geplagte Trainer Peter Stöger. „Wir werden eine Mannschaft auf die Beine stellen, die eine hochintensive Partie haben wird.“

Bei den Oberösterreichern ist die Vorfreude auf das Heimduell mit Rapid allein schon aufgrund der Statistik groß, immerhin wurden von 43 Heimspielen gegen Grün-Weiß 18 gewonnen. „Der Sieg gegen den WAC hat gezeigt, dass wir an großen Aufgaben wachsen können. Dieses Erfolgserlebnis nehmen wir mit, ohne dabei den Boden unter den Füßen zu verlieren“, versprach Coach Maximilian Senft und nahm auch zur aktuellen Krise des Gegners Stellung. „Rapid hat in den letzten Wochen nicht immer die Konstanz gezeigt wie zu Beginn der Saison, trotzdem sprechen wir hier über eine Mannschaft, die mit einigen der besten Spielern der Bundesliga gespickt ist. Wir werden nur erfolgreich sein können, wenn wir als Einheit auftreten.“

