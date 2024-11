Der Tabellenzweite AS Monaco hat am Freitag in der französischen Fußball-Liga zum Auftakt der 12. Runde einen 3:2-Heimerfolg gegen Stade Brest gefeiert.

Dadurch rückte das Team von Trainer Adi Hütter zumindest vorübergehend bis auf drei Zähler an den führenden Titelverteidiger Paris St. Germain heran, der anschließend Toulouse empfängt.