Hütter im Abschlusstraining von Kvitfjell Zweite

Cornelia Hütter hat sich mit Platz zwei im Abschlusstraining auf das Speed-Wochenende in Kvitfjell eingestimmt. Schneller als die Steirerin (+0,04 Sek.) war am Donnerstag nur die US-Weltmeisterin Breezy Johnson. Vizeweltmeisterin Mirjam Puchner hatte bei ihrer Übungsfahrt für das Abfahrts-Doppel am Freitag und Samstag auch nur 6/100 Rückstand. Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier ließ das Training nach Angina-Symptomen aus Schonungsgründen aus.

Christina Ager platzierte sich als Elfte (+0,76) neuerlich im Vorderfeld. Die Tirolerin hatte am Mittwoch als beste Österreicherin Platz fünf belegt. Die Topfavoritinnen Lara Gut-Behrami (SUI/+0,46) und Federica Brignone (ITA/+0,51) landeten auf den Rängen 6 und 7.

(APA) / Bild: GEPA