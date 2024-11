Hütter-Klub Monaco zurück in der Erfolgsspur

Die AS Monaco hat mit einem 3:1-Erfolg bei Racing Straßburg am Samstag ihr kleines Zwischentief von drei sieglosen Spielen in der französischen Meisterschaft beendet.

Die Elf von Trainer Adi Hütter drehte dabei einen 0:1-Pausenrückstand durch späte Treffer. Eliesse Ben Seghir glich zunächst per Handelfmeter aus (79.) und brachte die Monegassen zehn Minuten später mit einem weiteren Tor in Front. Für die Entscheidung sorgte George Ilenikhena in der Nachspielzeit (91.).

In der Tabelle schob sich der Hütter-Club mit nun 23 Zählern auf Platz zwei hinter Meister Paris Saint-Germain vor.

(APA)/Bild: Imago