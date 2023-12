Hütter mit Monaco nach Sieg in Rennes vorerst auf Rang zwei

Die AS Monaco von Trainer Adi Hütter hat dank eines 2:1-Auswärtssieg gegen Rennes zumindest bis Sonntag den zweiten Platz in der französischen Ligue 1 erobert. Der Brasilianer Vanderson war die prägende Figur des Spiels.

In der 51. Minute brachte der 22-Jährige die Monegassen in Führung, eine Viertelstunde vor Schluss flog er mit Gelb-Rot vom Platz. In Unterzahl baute Monaco die Führung durch Youssouf Fofana (85.) aus, der Anschlusstreffer von Rennes per Elfmeter kam zu spät.

(APA) / Bild: Imago