Hütter mit Monaco zurück auf der Siegerstraße

Trainer Adi Hütter ist mit AS Monaco auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Nach zwei Pflichtspielniederlagen in Folge setzten sich die Monegassen am Samstag im Ligaspiel gegen Toulouse mit 2:0 durch.

Die Tore erzielten Wilfried Singo (50.) und Breel Embolo (82.). Der Vizemeister schob sich vorerst auf den zweiten Tabellenplatz und verkürzte den Rückstand auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain auf fünf Zähler. Am Mittwoch ist Monaco in der Champions League bei Arsenal zu Gast.

(APA)/Bild: Imago