Hütter muss mit Monaco bittere Pleite gegen Benfica einstecken

Trainer Adi Hütter kassierte mit AS Monaco in der Champions League eine bittere 2:3-Niederlage gegen Benfica Lissabon.

Dabei erlebt Hütter ein Wechselbad der Gefühle. Eliesse Ben Seghir (13.) brachte die Gastgeber im Fürstentum in Führung, ehe es nach dem Seitenwechsel Schlag auf Schlag ging. Evangelos Pavlidis (48.) glich für die Portugiesen aus, dann wurde je ein Tor von Monaco (50.) und Benfica (54.) wegen Abseits aberkannt.

In der 58. Minute flog der Monegasse Wilfried Singo mit Gelb-Rot vom Platz, trotzdem ging die Hütter-Elf durch einen wuchtigen Schuss von Soungoutou Magassa (67.) wieder in Führung. Benfica drehte die Partie aber in der Schlussphase durch die beiden Joker Arthur Cabral (84.) und Zeki Amdouni (88.) und fügte der Hütter-Truppe die erste Niederlage zu.

