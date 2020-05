Hütter nach Frankfurt-Sieg: “Absoluter Befreiungsschlag”

Oliver Glasner und Adi Hütter trafen in der deutschen Bundesliga im österreichischen Trainerduell am Samstag direkt aufeinander. Dabei konnte sich der Vorarlberger Hütter durchsetzen und bezwang mit Eintracht Frankfurt den VfL Wolfsburg mit 2:1.

Hütter: “Absoluter Befreiungsschlag”

Adi Hütter war mit der Leistung seines Teams zufrieden: “Uns ist ein absoluter Befreiungsschlag gelungen, ein Sieg in Wolfsburg ist ein starkes Lebenszeichen. Es ist uns gelungen, die Defensive zu stabilisieren, auch wenn der VfL Torchancen gehabt hat. Ich habe auch eine gute spielerische Leistung gesehen. Wir sind aber immer noch in Gefilden, in denen es gefährlich ist.”

Für die Frankfurter war es der erste Sieg seit dem Bundesliga-Comeback. Besonders freuen dürfen sich Trainer Adi Hütter und der ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger über die Tatsache, dass endlich wieder ein Auswärtssieg gelang. Die Hessen sind nämlich das schlechteste Auswärtsteam der deutschen Bundesliga.

