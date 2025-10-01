Hütter vs. Guardiola: So starten Monaco und City ins CL-Duell

Auf Adi Hütter und die AS Monaco wartet heute eine echte Bewährungsprobe: Die Monegassen empfangen mit Manchester City und Startrainer Pep Guardiola einen der Mitfavoriten auf den Champions-League-Titel.

Nach der 1:4-Niederlage gegen den FC Brügge am ersten Spieltag wollen Ex-Sturm-Angreifer Mika Biereth und seine Teamkollegen nun die ersten Punkte in der Königsklasse einfahren.

Das Spiel seht ihr ab 20 Uhr mit umfassender Vorberichterstattung LIVE auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky X die CL streamen.

Die Aufstellungen im Überblick:

Guido Friedrich mit den letzten Infos aus Monaco!

Foto: Imago