Hummels über Trainingsalltag: “Weit weg von der Normalität”

via

via Sky Sport Austria

In der 58. Ausgabe von Ruf Mich An – der ABSTAUBER Podcast hat der deutsche Weltmeister und momentane BVB-Verteidiger Mats Hummels über den derzeitigen Trainingsalltag gesprochen.

In den vergangenen Wochen blieben die Trainingsplätze der Bundesligisten weitgehend verweist. Die BVB-Stars trainieren jedoch bereits wieder in Zweiergruppen. “Wir trainieren auch nur zu zweit. Wir sind weit weg von Mannschaftstraining. Im Prinzip kann man sagen wir laufen nur gemeinsam, dass man sich ein bisschen unterhalten kann. Wir sind ja auch weit weg von der Normalität, aber es ist ganz angenehm, so doof es klingt, zum Arbeitsplatz zu können. Es ist eine bessere Lösung, als alleine zu laufen und ein ganz, ganz kleiner Schritt zur Normalität.”

Die DFL hatte die Spielpause aufgrund der Coronakrise zuletzt bis mindestens 30. April ausgedehnt.

Die gesamte Folge von Ruf Mich AN – der ABSTAUBER Podcast