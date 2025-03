Hummels vor Aus bei AS Rom

Mats Hummels hat entsprechende Signale der AS Rom vernommen, womit sein Abschied aus der italienischen Hauptstadt nach Sky-Informationen beschlossen ist – sollte bis dahin nichts Außergewöhnliches mehr passieren. Neben dem 36-Jährigen wird auch Claudio Ranieri gehen, der seine Trainer-Karriere eigentlich bereits beendet hatte, die Roma aber in der Not Mitte November übernahm.

Hummels genießt zwar die Stadt, fühlt sich im Verein sowie im Team wohl, aber das Engagement ist bislang beidseitig nicht gerade von Erfolg gekrönt. Außerdem will sich die Roma verjüngen.

Sollte der Ex-BVB-Star im Sommer gehen, ist seine Zukunft unklar. Ob er noch einmal bei einem anderen Verein spielt oder die Karriere beendet, ist zurzeit noch offen.

Hummels zwischen Startelf und Bank

Hummels war vor allem von Daniele De Rossi zu einem Wechsel nach Italien überzeugt worden. Der italienische Weltmeister von 2006 musste aber nach einem missratenen Saisonstart schon Mitte September die Koffer packen.

Unter Nachfolger Ivan Juric kam der Routinier kaum zum Zug. Hatte Ranieri dann in der Folge auf den einstigen DFB-Kicker gesetzt, wandelte er zuletzt immer wieder zwischen Startelf und Bank. Jüngst leitete er im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Athletic Bilbao (1:3) mit seiner Roten Karte nach gerade einmal elf Minuten das internationale Aus der Roma ein.

In der Serie A rangiert der Traditionsklub mittlerweile auf dem siebten Tabellenplatz. In der Coppa Italia war die Roma im Viertelfinale an der AC Mailand gescheitert (1:3). Hummels kommt in dieser Saison auf bislang 17 Pflichtspieleinsätze, dabei erzielte er ein Tor.

