Hurricanes erhöhen im Playoff-Duell gegen Flyers

Die Carolina Hurricanes haben in der zweiten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL auch das zweite Duell mit den Philadelphia Flyers gewonnen. Die Hurricanes setzten sich im Heimspiel in Raleigh nach 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung durch und führen in der „best of seven“-Serie mit 2:0. Die Vegas Golden Knights gewannen ihr Auftaktmatch im Viertelfinale gegen die Anaheim Ducks 3:1.

Die Flyers führten nach nicht einmal fünf Minuten 2:0, Nikolaj Ehlers (11./PP) und Seth Jarvis (52.) sorgten für den Gleichstand. In der 19. Minute der Verlängerung entschied Taylor Hall die Partie zugunsten der Hurricanes, im Grunddurchgang das beste Team der Eastern Conference.

Vegas startet erfolgreich in Serie mit den Ducks

(APA)