Hurricanes erhöhen im Playoff-Duell gegen Flyers
Die Carolina Hurricanes haben in der zweiten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL auch das zweite Duell mit den Philadelphia Flyers gewonnen. Die Hurricanes setzten sich im Heimspiel in Raleigh nach 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung durch und führen in der „best of seven“-Serie mit 2:0. Die Vegas Golden Knights gewannen ihr Auftaktmatch im Viertelfinale gegen die Anaheim Ducks 3:1.
Die Flyers führten nach nicht einmal fünf Minuten 2:0, Nikolaj Ehlers (11./PP) und Seth Jarvis (52.) sorgten für den Gleichstand. In der 19. Minute der Verlängerung entschied Taylor Hall die Partie zugunsten der Hurricanes, im Grunddurchgang das beste Team der Eastern Conference.
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(APA)