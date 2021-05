Hurricanes punkten im 12. Spiel in Folge

via

via Sky Sport Austria

Die Carolina Hurricanes haben am Dienstag in der NHL als Tabellenführer der Central Division einen 6:3-Erfolg gegen die Chicago Blackhawks gefeiert und damit bereits zwölf Spiele in Folge gepunktet.

Der nun alleinige Ost-Leader Pittsburgh Penguins setzte sich 7:3 bei den Philadelphia Flyers durch, Sidney Crosby steuerte zwei Tore und ein Assist bei. Die Edmonton Oilers gewannen bei den Vancouver Canucks 4:1.

NHL-Ergebnisse von Dienstag: Buffalo Sabres – New York Islanders 4:3 n.P., Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks 6:3, New Jersey Devils – Boston Bruins 4:3, Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 3:7, Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 1:4

(APA)

Beitragsbild: Imago