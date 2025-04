Hypo Tirol startet mit Sieg in AVL-Finale gegen Hartberg

Die Finalserie der Austrian Volley League der Männer hat mit einem Favoritensieg begonnen. Hypo Tirol schlug am Samstagabend in Innsbruck den TSV Hartberg glatt 3:0 und ging in der „best of seven“-Serie 1:0 in Führung.

Spiel zwei geht am Mittwoch in Hartberg in Szene. Im AVL-Finale der Frauen feierte der seit November ungeschlagene Rekordmeister Sokol/Post daheim gegen UVC Graz einen 3:1-Auftakterfolg. Die zweite Partie der „best of five“-Serie steigt am Ostersonntag in Graz.

„Zuhause vor unserem Publikum wollten wir positiv in die Finalserie starten, das ist uns geglückt. Aber es ist eine lange Serie, am Mittwoch geht es weiter und auf das haben wir den vollen Fokus“, sagte Hypo-Kapitän Niklas Kronthaler im ORF. Die Tiroler Volleyballer steuern mit dem klaren Sieg dem Triple aus Cup, Supercup und Meisterschaft entgegen. Die Mannschaft ist heuer noch ohne Niederlage. Mit Saisonende zieht sich der Innsbrucker Verein aus dem Profisport zurück, wie Clubmanager Hannes Kronthaler im Februar verkündet hatte.

(APA) Foto: GEPA