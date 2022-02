Ibertsberger über irre Schlussphase: „Das hat mich maßlos geärgert“

Die SV Ried hat sich am Samstag einem Startplatz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga angenähert. Die Innviertler feierten einen 3:2-Heimsieg über die WSG Tirol und stießen damit zumindest für einen Tag auf Platz fünf vor.

Trainer Robert Ibertsberger im Sky-Interview:

…warum es am Schluss noch eng wurde: „Es hat einfach die letzte Konsequenz gefehlt. Bevor es eigentlich am Schluss noch so eng geworden ist, hätten wir das vierte Tor machen müssen. Wir sind richtig gut in die zweite Halbzeit rein gestartet und hatten unzählige Chancen. Vor dem 3:1 hatten wir auch eine unglaubliche Möglichkeit, wo die WSG mit ihrem letzten Mann auf der Mittellinie steht und wir bringen den Ball einfach nicht über die Torlinie. Das sind dann einfach solche Sachen. In der ersten Halbzeit haben wir da schon einfach nicht gut gespielt. Da war ich schon sauer und musste die Mannschaft wachrütteln, bei mir war das nicht gut genug. Wir haben 3:0 geführt und sind dann fahrlässig umgegangen. Dann wird es am Schluss einfach eng und das hätten wir uns deutlich ersparen können.“





…über den starken Start in die Partie: „Der Start war richtig gut, das war auch der Matchplan. Auf der anderen Seite war das ein gewisses Risiko, weil wir gewusst haben, dass die WSG offensiv richtig gut ist. Das hat man zum Schluss auch gesehen. Auf der anderen Seite wollten wir diesen einen Spieler mehr vorne haben und das haben wir dann auch genau so umsetzen können. Dieser Staat war enorm wichtig, weil die WSG musste dann mehr aufmachen. Wir haben dann aber schon sehr fahrlässig diese Umschaltmomente nicht fertig gespielt und dafür gesorgt, dass die Partie am Schluss noch eng wird.“



…ob der Einzug in die Meistergruppe fix ist: „Ich muss das jetzt mal sitzen lassen, weil das zum Schluss war schon nicht ohne. Das hat mich maßlos geärgert. Auf der anderen Seite ist die Freude jetzt schon auch da, auch bei den Spielern. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben jetzt zuhause 3:2 gewonnen und sind voll dabei im Rennen um die Meistergruppe. Wir haben jetzt eine Riesenmöglichkeit, das in den nächsten 2 Spielen wirklich zu schaffen.“