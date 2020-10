Ibrahimovic-Doppelpack: Milan gewinnt erstes Liga-Derby seit vier Jahren

via

Zlatan Ibrahimovic hat AC Milan am Samstag in der italienischen Fußball-Meisterschaft zu einem 2:1-Derby-Sieg gegen Inter Mailand geschossen.

Der Schwede brachte die “Rossoneri” nach einem Elfmeter in Führung, den er selbst clever herausholte. Aleksandar Kolarov foulte den 39-Jährigen ungeschickt im Strafraum. Ibrahimovic trat selbst an, scheiterte an Inter-Torhüter Samir Handanovic und traf im Nachschuss.

Sein insgesamt neuntes Tor in einem Mailänder Derby (für beide Clubs) folgte auf einen stark vorgetragenen Konter. Den Anschlusstreffer erzielte Romelu Lukaku (29.) nach Vorlage des Ex-Bayern-Profis Ivan Perisic. Milan hat damit erstmals seit dem 31. Januar 2016 ein “Derby della Madonnina” in der Serie A gewonnen.

