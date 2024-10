Ibrahimovic-Junior für Schwedens U18 nominiert

Wie der Vater, so der Sohn: Maximilian Ibrahimovic ist zum ersten Mal für eine Fußball-Nationalmannschaft von Schweden nominiert worden.

Der 18 Jahre alte Mittelstürmer steht im Kader der U18-Auswahl, die in der kommenden Woche in Spanien zwei Spiele gegen Japan und eines gegen die USA bestreiten wird. Der ältere der beiden Söhne von Zlatan Ibrahimovic unterschrieb im Sommer einen Profivertrag bei der AC Mailand, wo sein Vater im Juni 2023 seine Karriere beendet hatte und seitdem als Berater des Klubs fungiert.

„Er hatte eine großartigen Start in die Primavera 1“, sagte Schwedens U18-Nationaltrainer Andreas Petterson der Zeitung Expressen, „das ist eine großartige Gelegenheit, ihn bei uns zu beobachten.“ In der Primavera 1 genannten italienischen U20-Liga erzielte Ibrahimovic Junior in den ersten sechs Spielen vier Tore. Sein Vater bestritt vier Spiele für die schwedische U18, sieben für die U21 sowie 122 für die A-Nationalmannschaft (62 Tore).

(SID) / Bild: Imago