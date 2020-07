Ibrahimovic-Show bei Milan-Sieg – Schwab-Interessent Lecce kann die Klasse noch halten

via

Am 37. Spieltag der italienischen Serie A hat der AC Milan seinen Siegeszug fortgesetzt. Das Team von Trainer Stefano Pioli gewann auswärts bei Sampdoria Genua hochverdient mit 4:1. Superstar Zlatan Ibrahimovic erzielte zwei Tore und gab einen Assist. Milan-Tormann Gianluigi Donnarumma hatte in der 77. Minute einen Elfmeter gehalten.

Für die US Lecce, die angeblich an Stefan Schwab interessiert ist, ist das Serie-A-Abenteuer noch nicht beendet. Die Süditaliener gewannen am vorletzten Spieltag der Serie A und können den Klassenerhalt noch schaffen.

Drei weitere Serie-A-Partien finden um 21:45 Uhr statt. Der frischgebackene Meister Juventus Turin trifft auf Cagliari Calcio.

Die Ergebnisse im Überblick:

Lazio Rom – Brescia 2:0

Sassuolo – CFC Genua 5:0

Udinese – Lecce 1:2

Sampdoria Genua – AC Milan 1:4

Hellas Verona – SPAL 3:0

