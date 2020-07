ICE Hockey League: Klubs einigen sich auf Verlängerung des Transferstopps

via

via Sky Sport Austria

In der Liga-Videokonferenz vom Mittwoch einigten sich die Klubs der bet-at-home ICE Hockey League auf eine Verlängerung des Transferstopps bis auf weiteres.

Auf Basis des eingereichten „Return to Play“-Konzepts und vielen positiven Gesprächen mit den zuständigen öffentlichen Stellen hält die Liga weiter an einem Saisonstart am 25. September fest.

Da jedoch in Fragen der möglichen Zuschauerkapazitäten und daraus resultierender Einnahmen – die einen maßgeblichen Anteil an den Klubbudgets haben – wesentliche Einflussfaktoren noch nicht feststehen, ist für die Vereine in puncto Kaderplanung keine wirtschaftliche Grundlage für Neuverpflichtungen gegeben.

Die übrigen zehn Klubs stimmten jedoch dem Ansuchen von Hydro Fehérvár AV19 zu, dass die Ungarn zeitnahe Spieler verkünden können, die sie bereits vor dem ligaweiten Transferstopp unter Vertrag genommen hatten.

Die Gesamtsituation wird in wöchentlichen Videokonferenzen und unter Berücksichtigung neuer Informationen weiter evaluiert.

Textquelle: Aussendung bet-at-home ICE Hockey League

Artikelbild: GEPA