ICE Hockey League: Siege für Salzburg und Linz zum Halbfinal-Auftakt

Eishockey-Meister Salzburg ist mit einem 3:1-Heimsieg gegen HCB Südtirol in das Halbfinale der ICE-Liga gestartet. Ein Dreifach-Schlag im Mitteldrittel ließ die Bullen über die Führung in der „best-of-seven“-Serie jubeln. In Klagenfurt wurde die Partie zum Marathon: Die Black Wings Linz, die erst am Sonntag die Wende im Duell mit Graz perfekt gemacht hatten, bezwangen den KAC in der dritten Verlängerung mit 3:2. Die nächsten Partien finden am Freitag in Bozen und Linz statt.

Die Salzburger fanden nach über einer Woche Spielpause infolge des 4:0 gegen Fehervar schwer wieder in Tritt. Auch im Mitteldrittel vergab Bozen Chancen, während Salzburgs Teamstürmer binnen vier Minuten dreimal zur Stelle waren. Peter Schneider fackelte nach einem gewonnenen Bully nicht lange (32.). Ali Wukovits erhöhte mit einem Onetimer ins Kreuzeck (34.). Thomas Raffl sorgte im Breakaway für die Vorentscheidung (36.).

„Es war ein etwas rostiger Start, aber der Sieg war dennoch verdient. Atte (Tolvanen) hat uns im Spiel gehalten und dann waren wir kaltschnäuziger als die Bozener“, sagte Wukovits. Die zarten Bozener Hoffnungen – Braden Christoffer traf noch vor der letzten Pause zum 1:3 (39.) – bekamen keine zusätzliche Nahrung mehr.

Nächster Marathon für Linz

Linz war quasi mit dem Versprechen von Extra-Eishockey nach Klagenfurt gereist. Tatsächlich hätten die Oberösterreicher auf ihre siebente Overtime in Folge bestimmt gerne verzichtet, 75 Sekunden fehlten auf den Auswärtssieg nach 60 Minuten. Graham Knott nach feiner Einzelleistung beginnend von hinter dem Tor (16.) und Shawn St-Amant mit seinem bereits achten Play-off-Treffer (25.) schossen zunächst eine 2:0-Führung heraus.

Der KAC kam lange kaum zu Chancen und schrieb erst nach einem Linzer Aufbaufehler durch Raphael Herburger (36.) an. Im chancenreicheren dritten Drittel drückte der Rekordmeister aber auf den Ausgleich, der Matt Fraser (59.) doch noch gelang. In der ersten Overtime hatte der überlegene KAC mit drei Aluminiumtreffern Pech, danach brachten auch weitere 20 Minuten im 3-gegen-3 keine Entscheidung. Brian Lebler schoss die Linzer in der 104. Minute zur 1:0-Serienführung und schnaufte einmal durch. „Alles gut, das ist Play-off, Baby“, sagte der Torjäger.

