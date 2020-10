ICE-Match Salzburg gegen Black Wings doch nicht am Sonntag

Das Spiel der ICE Hockey League zwischen Salzburg und den Black Wings kann doch nicht wie geplant am Sonntag stattfinden.

Die Begegnung musste aufgrund positiver Corona-Tests in beiden Teams abgesagt werden. Bei Salzburg seien die betroffenen Spieler und Betreuer von der restlichen Mannschaft abgesondert und in Quarantäne geschickt worden, teilte der Club mit. Die anderen Teammitglieder können weiter trainieren, begeben sich aber in Isolation. Die Begegnung der 42. Runde soll nun wie ursprünglich vorgesehen am 2. Februar 2021 stattfinden.

Damit bleibt der Spielbetrieb der von zahlreichen Corona-Fällen betroffenen Liga weiter ausgesetzt. Die nächsten Matches sind am 10. November anberaumt.

(APA)

Artikelbild: GEPA