ICE-Meister Salzburg stemmt sich gegen das Ausscheiden

Der EC Red Bull Salzburg steht am Dienstag (19.45 Uhr) in Bruneck in der Viertelfinalserie der ICE Hockey Liga unter Zugzwang. In Spiel vier gegen den HC Pustertal muss ein Sieg her, anderenfalls ist für den Titelverteidiger die Saison zu Ende. Denn nach den ersten drei Spielen im Play-off liegen die Salzburger überraschend 0:3 hinten. „Wir geben nicht auf. Die Mannschaft ist hungrig, jeder kann noch ein bisschen mehr geben“, sagte Stürmer Benjamin Nissner.

2:3 n.V., 1:2, 3:4 – so lauten die nackten Zahlen der ersten drei Spiele aus Sicht der Salzburger. Dass diese bereits in der Runde der letzten acht scheitern, war in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine Rarität: Nur 2012 war für die „Eisbullen“ im Viertelfinale Endstation. Die letzten vier ICE-Titel gingen allesamt an die Mozartstädter. Hoffnung macht, dass alle Duelle gegen die Wölfe knapp verloren wurden. Nun soll auswärts der ersehnte Befreiungsschlag her. „Die Fehler in den wichtigen Momenten müssen wir unbedingt eliminieren. Die Serie ist noch nicht vorbei“, gab Trainer Manny Viveiros als Devise aus.

Ein 0:3 hat Salzburg in der K.o.-Phase allerdings noch nicht aufgeholt. Wie Pustertal hat auch Grunddurchgangssieger Graz99ers „Matchpuck“. Der Titel-Mitfavorit führt gegen den VSV mit 3:0. Olimpija Ljubljana liegt gegen den HCB Südtirol 2:1 vorne und hat am Dienstag Heimvorteil. Wegen des medizinischen Notfalls des Klagenfurters John Murray bestreitet der KAC in Ungarn erst sein zweites Viertelfinalduell gegen Fehervar (jeweils 19.15).

(APA)

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