„Ich bereue nichts“: Stürmer erklärt Bayern-Absage

Vor knapp einem Jahr wollte der FC Bayern München den Stürmer Antony von Manchester United nach Deutschland holen – dieser aber entschied sich für Real Betis aus Sevilla.

Mit seiner damaligen Wahl ist der Brasilianer nach eigenen Worten heute noch glücklich. „Ich hatte das Gefühl, dass Betis genau der richtige Verein für mich ist. Deshalb bereue ich diese Entscheidung überhaupt nicht!“, sagte der 26-Jährige der Bild.

„Das war eine Entscheidung, die ich gemeinsam mit meiner Familie getroffen habe. Ich befand mich damals in einer schwierigen Phase meines Lebens und brauchte einen Ort, an dem ich wieder glücklich werden konnte – nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch.“ Antony war im Januar 2025 von United an Betis verliehen worden – im Sommer wechselte er dann fix zu den Spaniern.

Selbst Kompanys Anruf änderte nichts an der Wahl

Kurz vor Transferschluss aber bemühte sich auch der deutsche Rekordmeister um den Flügelspieler. „Das war natürlich eine große Ehre. Ich habe großen Respekt vor Bayern München und auch vor Vincent Kompany. Er ist ein Trainer, den ich sehr schätze. Wenn ein Verein wie Bayern Interesse zeigt und der Trainer persönlich anruft, bedeutet das einem Spieler sehr viel“, sagte er.