„Ich gehe fest davon aus“: Freund glaubt an Jaissle-Verbleib in Salzburg

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund hat sich im Vorfeld der Partie gegen Sturm Graz (ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2) zu den personellen Zukunfstplanungen beim Serienmeister geäußert.

„Ich will auf die ganzen Gerüchte nicht so viel geben. Mir ist wichtig, was wir hinter den verschlossenen Türen mit den Spielern. Das zählt im Endeffekt. Wir planen so, dass wir wieder eine gute Mannschaft haben“, sagte Freund und hielt sich bei Nachfragen zu Spielern weitgehend bedeckt.

„Normal, dass ein Trainer wie Jaissle interessant am Markt ist“

Angesprochen auf die Zukunft von Trainer Matthias Jaissle gab sich Freund zuversichtlich, dass der Deutsche auch kommende Saison bei den Mozartstädtern an der Seitenlinie stehen wird.

„Wir haben mit Matthias letzte Saison einen Dreijahresvertrag abgeschlossen, weil wir total überzeugt von ihm waren. Wenn ein junger Trainer so eine Saison spielt, ist es normal, dass auch er interessant am Markt ist. Wir haben ein längerfristiges Projekt mit ihm besprochen und darum gehe ich davon, aus dass er auch nächstes Jahr unser Trainer ist“, erklärte Freund.

Ein kleines Hintertürchen ließ der Sportdirektor aber noch offen, indem er anfügte: „Im Fußball weiß man nich zu hundert Prozent, aber ich gehe fest davon aus, dass wir mit Matthias Jaissle in die nächste Saison starten.“