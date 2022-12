„Ich habe nicht mehr so den Biss“: Mayer überrascht mit sofortigem Rücktritt

Matthias Mayer gab am Donnerstag überraschend seinen Rücktritt bekannt. Der 32-Jährige war am Mittwoch in der Abfahrt nicht an den Start gegangen, Magen-Darm-Probleme wurden als Grund angegeben. Am Tag danach gab er via ORF sein Karriereende bekannt. „Ich habe heute meine letzte Besichtigung gemacht und das reicht mir. Ich habe nicht mehr so den Biss“, sagte Mayer.

Mayer bedankte sich bei seinen treuen Sponsoren. „Bei der Firma Head, bei Uniqa, beim Österreichischen Skiverband – sie haben alle wirklich einen super Job gemacht. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht bei mir.“

Überraschender Rücktritt

Noch vor wenigen Wochen hatte er von Rücktrittsgedanken nach Olympia-Gold in Peking 2022 gesprochen. Er habe diese aber wieder verworfen. Denn „das Feuer brennt nach wie vor sehr“, hatte Mayer damals angefügt. „Ich könnte es mir nicht vorstellen, dass ich daheim sitze und mir das vorm Fernseher anschaue. Mir taugt es, dass ich da bin und ich freue mich auf das Wochenende“.

Umso überraschender kam nun der Rücktritt. Und der alpine Abfahrtssport verliert nach dem Schweizer Beat Feuz binnen weniger Tage einen zweiten Superstar.

„Ich habe die letzten Tage ein bisschen nachgedacht und muss sagen: Für mich ist die Zeit gekommen, dass ich zurücktrete aus dem alpinen Ski-Weltcup. Ich bin heuer gut reingestartet, ich bin zufrieden, aber es reicht einfach. Der Sport ist etwas extrem Gutes, auf jeden Fall etwas Wichtiges für die Menschheit – so soll es weitergehen, aber für mich ist es okay“, so der Kärtner.

(APA)

Bild: GEPA