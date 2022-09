„Ich muss zu Beginn des Spiels treffen“: Sturm-Neuzugang Böving selbstkritisch

via

via Sky Sport Austria

Debüt ohne Treffer für Sturm-Neuzugang William Böving: Der Höjlund-Ersatz zeigte beim 0:0 gegen den TSV Hartberg dennoch eine auffällige Leistung.

„Es war ein hartes Match, aber wir müssen die drei Punkte bekommen. Ich muss zu Beginn des Spiels treffen. Besonders, wenn wir gegen zehn Mann spielen, müssen wir genauer im Spiel sein und die Chancen verwandeln“, resümiert der 19-jährige Däne die Partie: „Es war nicht gut genug heute.“

Am Donnerstag treffen die Grazer in der Europa League (Der Europacup-Donnerstag ab 18 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele mit dem SkyX-Traumpass) brisanterweise auf einen dänischen Gegner – der FC Midtjylland ist kein Unbekannter für Böving: „Ich kenne sie ein bisschen besser. Wir müssen einfach unseren Job machen. Es ist ein gutes, physisches Team mit starken Attacken. Wir müssen ihnen in der Defensive wehtun.“

