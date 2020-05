“Idealfall August”: Bundesliga-Saisonbeginn 2020/21 vorerst unklar

via

Sky Sport Austria

Der Termin für den Start in die deutsche Bundesliga-Saison 2020/21 bleibt vorerst unklar.

“Stand heute wollen wir uns noch nicht final festlegen. Im Idealfall starten Ligen natürlich im August”, sagte DFL-Boss Christian Seifert am Donnerstag im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) und verwies auf den Zeitdruck wegen der in das Jahr 2021 verlegten EM.

“Alle Ligen, von denen ich bisher weiß, planen mit einem Start eigentlich im August. Tatsache ist aber auch, dass momentan nicht auszuschließen ist, dass möglicherweise Ende August das Champions-League-Finale stattfindet und der September mit einigen Länderspielen startet”, gab Seifert zu bedenken.

Für den weiteren Verlauf der aktuellen Saison sind laut Seifert zwei englische Wochen eingeplant: “Wir haben quasi auch noch eine dritte, weil wir noch das Nachholspiel von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt haben.”

Keine Sonderregeln bei Corona-Ausfällen

Die Vereine der 1. und 2. deutschen Fußball-Bundesliga müssen nach dem Neu-Start der Ligen auch bei einer Vielzahl von Corona-Fällen im Kader antreten – sofern sie grundsätzlich noch genug gesunde Spieler zur Verfügung haben. DFL-Boss Christian Seifert verwies am Donnerstag auf die gültigen Regularien des Spielbetriebs, in denen festgelegt sei, wie viele Spieler ein Club zur Verfügung haben müsse.

“Wenn diese Anzahl von Spielern zur Verfügung steht, dann muss diese Mannschaft eben auch antreten”, sagte Seifert am Donnerstag in Frankfurt am Main. “Wenn sie nicht zur Verfügung steht, muss eine Mannschaft nicht antreten.”

Seifert verwies auf ähnlich gelagerte Fälle in der Vergangenheit, als Vereine zum Beispiel wegen Magen-Darm-Erkrankungen zahlreicher Profis viele Ausfälle zu verzeichnen hatten. Auch in diesen Fällen hätten die Teams antreten müssen. Eine Ausnahme von dieser statuarischen Regelung sei bisher in der Corona-Zeit nicht geplant.

