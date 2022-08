via

Fernando Alonso stellt nach dem Unfall mit Lewis Hamilton in Runde eins des Grand Prix von Belgien die Fahrkünste des siebenfachen F1-Weltmeisters in Frage. „Was für ein Idiot! Er hat mir die Tür von außen kommend zugemacht. Wir hatten einen Megastart, aber dieser Typ weiß nur wie man von vorne startet“, beschwert sich Alonso am Funk.