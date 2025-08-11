„Ihr habt diesen Pokal verdient“: Glasner mit emotionaler Kabinenansprache

Nach dem Triumph im Community Shield gegen den FC Liverpool hat Crystal Palace die Kabinenansprache von Trainer Oliver Glasner auf den Social-Media-Kanälen des Klubs veröffentlicht.

Glasner lobt darin die „unglaubliche“ Moral seiner Mannschaft, die sich trotz zweier Rückstande ins Elfmeterschießen kämpfte und dort schließlich die besseren Nerven hatte als der Favorit aus Liverpool. „Das zeigt, wer wir sind. Wir machen immer weiter, wir glauben immer an uns, dass wir das Spiel gewinnen können. Ihr habt diesen Pokal verdient“, sagte Glasner, der nach dem FA Cup im Mai nun den zweiten Titel binnen weniger Monate gewann.

Eine „schlechte“ Nachricht hatte der gebürtige Salzburger seinen Spielern aber doch noch mitzuteilen: „Dieses Mal kann ich euch nicht zwei Tage frei geben, weil wir am Anfang der Saison stehen.“

Zugleich gab Glasner eine klare Marschroute für die bevorstehende Saison mit auf den Weg: „Wir spielen dieses Jahr in vier Bewerben. Das sind vier Titel, die wir gewinnen können.“

Die Glasner-Rede im Video

Bild: Crystal Palace (X)