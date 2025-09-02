Ilkay Gündogan wechselt in die Süper Lig zu Galatasaray Istanbul. Gala hat nach Informationen von Sky Sport eine vollständige Einigung mit Manchester City erzielt.

Der 34-Jährige wechselt ablösefrei an den Bosporus. Beim 25-maligen türkischen Meister wird Gündogan einen Vertrag bis 2027 unterschreiben, wie Sky Sport am Montag bereits enthüllte. Der gebürtige Gelsenkirchener wird am heutigen Dienstag zum Medizincheck in Istanbul erwartet.

Gündogan gewann 2023 die Champions League

Unter der Regie von Pep Guardiola feierte Gündogan fünf Meisterschaften mit den Skyblues. 2023 krönte er sich mit dem Titel in der Champions League zum König in Europa. Gündogan streifte sich 358 Mal das Trikot von City über. In der Bundesliga kam Gündogan auf 152 Einsätze für den 1. FC Nürnberg und Borussia Dortmund.

Im vergangenen Sommer kam Gündogan nach einer Saison beim FC Barcelona zurück ins Etihad Stadium. Nach 33 Einsätzen in der Premier League in der letzten Spielzeit verzichtete Guardiola in der laufenden Saison komplett auf die Erfahrung des Routiniers.

