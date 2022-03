Illegale Wetten! NFL-Star ein Jahr gesperrt

via

Die NFL hat Football-Profi Calvin Ridley von den Atlanta Falcons mindestens für die gesamte nächste Saison gesperrt, weil der Wide Receiver auf Spiele gewettet hat. Das teilte die US-Liga am Montag (Ortszeit) mit.

Demnach habe Ridley im November 2021 an mehreren Tagen auf NFL-Partien gewettet. Kurz zuvor hatte er wegen mentaler Probleme eine Auszeit vom Football genommen.

Nach Angaben der Liga hat eine Untersuchung ergeben, dass Ridley keine Insiderinformationen verwendet hat, dass keine Spiele beeinträchtigt wurden und dass keine Trainer, Betreuer, Teamkollegen oder andere Spieler von seinen Aktivitäten wussten. Ridley schrieb am Montag auf Twitter, er habe 1.500 US-Dollar gewettet und keine Spielsucht. Der 27-Jährige spielte seit 2018 in der NFL für die Falcons und stellte in seiner Rookie-Saison mehrere Bestmarken auf.

