Ilzer bat Austria um Freigabe: Stöger “doch ein wenig überrascht”

via

via Sky Sport Austria

Nach nur einem Jahr gehen Austria Wien und Trainer Christian Ilzer getrennte Wege. Ilzer wird in der kommenden Saison Ligarivale Sturm Graz trainieren.

Am Freitag sei Ilzers Management auf die Austria-Verantwortlichen zugekommen und habe um die Freigabe gebeten, erklärte die Austria auf ihrer Homepage. Dieser Bitte um Vertragsauflösung sein man nachgekommen.

Austria-Sportvorstand Peter Stöger äußerte sich wie folgt zur Trennung:

“Dieser Entschluss ist doch ein wenig überraschend, aber natürlich machen wir uns bereits Gedanken zur weiteren Ausrichtung des Klubs. Wichtig ist jetzt, dass wir nicht die schnellste, sondern die richtige Entscheidung treffen. Im Moment gibt es dazu jedenfalls nichts zu verkünden. Wir wollen, dass das neue Trainerteam zu Saisonbeginn mit dem ersten Mannschafstraining am 10. August die Arbeit auf dem Platz aufnimmt. Wir wünschen Christian Ilzer alles Gute bei seiner neuen Aufgabe und bedanken uns für seinen Aufwand.”

Wie der Verein mitteilte, werden auch seine drei Assistenztrainer Uwe Hölzl, Dominik Deutschl und Sargon Duran den Klub verlassen.

Über die Trennungsmodalitäten des noch zwei weitere Jahre laufenden Vertrags wurde Stillschweigen vereinbart.

Vor zwei Tagen: Austria-Spitze bestätigte Ilzer im Amt

Die Austria-Spitze hatte Ilzer nach dem Rückschlag in Hartberg noch als Trainer für die kommende Saison bestätigt. Stöger erklärte, dass eine Veränderung auf der Trainerposition kein Thema sei.

Video: Stöger im Interview nach der Partie gegen Hartberg

Video enthält Produktplatzierungen

Keine 48 Stunden später ist alles anders. Mit Ilzer verabschieden sich auch seine Assistenten Uwe Hölzl, Dominik Deutschl und Sargon Duran vom Club. Hölzl und Deutschl begleiten Ilzer zu Sturm.

Ilzer kam erst vor einem Jahr vom WAC, den er erfolgreich in die Europa League geführt hatte, nach Wien. Bei den Violetten lief es aber gar nicht für den Steirer: In 39 Pflichtspielen dieser Saison gab es 14 Siege, 12 Unentschieden und 13 Niederlagen. Der Punkteschnitt in der Liga war mit 1,47 dürftig. Mittwochabend wurde die Europa-League-Qualifikation im Play-off gegen Hartberg verpasst. Ein Happy End über den Umweg als Quali-Gruppen-Sieger blieb aus.

Die Austria und Christian Ilzer gehen getrennte Wege. Wie es dazu kam und was Sport-Vorstand Peter Stöger dazu sagt: https://t.co/NwS6CrdAEl

___________________________

Vielen Dank für Deinen Einsatz, Christian Ilzer! pic.twitter.com/Xa5e8LH1st — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 17, 2020

Artikelbild: GEPA