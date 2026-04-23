Ilzer bereit für Saison-Endspurt: „Her mit dem Druck!“

Nach dem jüngsten Sieg gegen Borussia Dortmund ist der deutsche Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim wieder mittendrin im Rennen um die Champions League. Trainer Christian Ilzer glaubt fest daran, dass sich sein Team von der Ausgangslage im Saisonendspurt beflügeln lässt. „Her mit dem Druck“, sagte er ob der großen Chance vor der Auswärtspartie beim Hamburger SV am Samstag (ab 17:30 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit Sky X!) und fügte hinzu: „Wir lieben es, dort zu sein, wo wir gerade sind.“

Als Tabellenfünfter haben die Kraichgauer zwei Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart auf Platz vier, der für die Qualifikation für die Königsklasse definitiv reichen wird. Nach dem jüngsten Negativlauf sei der Sieg gegen Dortmund (2:1) mit Blick auf das eigene Selbstvertrauen „zum richtigen Zeitpunkt“ gekommen, sagte der ehemalige Sturm-Coach. Mit seinem Team will er nun auch beim HSV überzeugen.

Ilzer muss um Stammkräfte bangen

Dabei muss der Steirer allerdings womöglich seine Startelf umbauen. Sowohl Offensivspieler Wouter Burger (Oberschenkelprobleme) als auch Linksverteidiger Bernardo (Wade) waren zuletzt angeschlagen, laut Ilzer steht hinter den Einsätzen beider Spieler noch ein Fragezeichen. Alternativkandidaten für Burgers Position wären Alexander Prass und Grischa Prömel.

Ilzer über mögliche Rekorde mit der TSG Hoffenheim

(SID) / Bild: Imago