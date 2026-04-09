Ilzer bleibt locker: Hohe Erwartungshaltung „ganz normal“

Trainer Christian Ilzer hat gelassen auf die gestiegene Erwartungshaltung im Umfeld des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim reagiert. „Das ist ganz normal. Fußball wird von außen nach Ergebnissen beurteilt“, sagte Ilzer vor der Partie der TSG am Freitagabend (20.30 Uhr/sei mit Sky X live dabei) beim FC Augsburg. „In zwei Wochen kann unser Spiel schon wieder in Höhen gelobt werden, wo es vielleicht gar nicht hingehört.“

Nach dem Abstiegskampf der vergangenen Spielzeit spielt Hoffenheim eine unerwartet gute Saison und befindet sich noch im Rennen um die Champions League. Dort geriet Ilzers Mannschaft aber mit nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen ins Hintertreffen. Dennoch bleibt der Österreicher ruhig, er sehe „über die Saison einen Standard, den wir bringen, ein konstantes Level, das die Mannschaft liefert“.

Dass nach einer Phase, als Hoffenheim zwischenzeitlich bis auf Platz drei vorgerückt war, die guten Ergebnisse aktuell ausbleiben, bewirke „natürlich etwas im Kopf“, gab Ilzer zu: „Aber das gilt es jetzt für uns gut aufzufangen und uns auf das zu fokussieren, was wir am Spieltag beeinflussen können.“

Ilzer erwarte ein schwieriges Auswärtsspiel, hat das Ziel aber vor Augen: „Wir brauchen da nicht herumeiern, wir wollen nach Augsburg fahren und ein Spiel gewinnen. Da braucht es eine sehr gute Leistung.“

(SID) / Bild: Imago