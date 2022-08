Ilzer: „Das bevorzugte Team waren wir auf keinen Fall“

Sturm Graz hat das Schlagerspiel der sechsten Runde der Fußball-Bundesliga bei einer angeschlagenen Rapid am Sonntag mit 2:1 (1:1) für sich entschieden. Sturm-Trainer Christian Ilzer analysiert im Sky-Interview die Partie und spricht über die Elfmeter-Szene, die zum entscheidenden Treffer führte.

„Der Sieg schmeckt unglaublich gut. Auch wenn kein Highligh-Spiel war, war es ein Highlight-Ergebnis und das tut uns extrem gut in so einer schwierigen Phase“, sagte Ilzer und fügte an: „Das bevorzugte Team waren wir auf keinen Fall und der Sieg geht aufgrund der zweiten Halbzeit schon in Ordnung.“