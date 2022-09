SK Sturm Graz Trainer Christian Ilzer ist über die Leistung seiner Mannschaft gegen den TSV Hartberg nicht erfreut. Knappe 80 Minuten waren die Grazer in Überzahl – für ein Tor hat es aber nicht gereicht. „Das letzte Detail an Qualität hat gefehlt“, so der 44-jährige. Nach so einem Unentschieden fällt es dem Trainer nicht leicht sich für den Europa Cup zu begeistern.