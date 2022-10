via

via Sky Sport Austria

Sturm Graz hat am Donnerstag im Heimspiel der Fußball-Europa-League gegen Lazio Rom ein 0:0 erreicht. Damit hält die Truppe von Coach Christian Ilzer in Gruppe F ebenso wie die Römer nach drei Runden bei vier Punkten.

„War schon ein sehr starker Auftritt. Eine Stunde lang haben wir Lazio dominiert, haben das Tempo vorgegeben und waren näher an der Führung. Was wir in der ersten Stunde dieses Spiels gezeigt haben, war schon sehr stark“, sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer im Sky-Interview.