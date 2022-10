Ilzer emotional über Kiteishvili-Tor: „Ein Moment, den ich selten so erlebt habe“

via

via Sky Sport Austria

Sturm-Coach Christian Ilzer sah beim Grazer Last-Minute-Erfolg gegen Feyenoord (1:0) zwei Gesichter seiner Mannschaft. „Die erste Halbzeit war kein gutes Spiel von uns. Da war wichtig, dass wir schadlos davongekommen sind. Aber mit der Pause haben wir einiges korrigiert und wirklich alles deutlich besser gemacht“, sagte Ilzer nach dem Spiel im Sky-Interview.

Der späte Siegestreffer von Kiteishvili löste beim Sturm-Trainer besondere Emotionen aus. „Er hatte ein extrem lange Leidenszeit. Aber ich habe gespürt, er hatte einen enormen Vorsatz und hat sich belohnt. Das war ein emotionaler Moment, den ich in meiner Karriere selten so erlebt habe“, so Ilzer.