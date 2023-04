Ein Spiel mit zwei Gesichtern – Für Christian Ilzer zählt am Ende des Tages das Resultat, und das spielt Sturm Graz auch in Anbetracht des Ergebnisses in Salzburg in die Karten. Dennoch hadert der Sturm-Coach mit den vielen VAR-Unterbrechungen, wie Ilzer im Sky-Interview sagt.