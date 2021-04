via

via Sky Sport Austria

Sturm-Trainer Christian Ilzer äußerte sich nach der Auftaktschlappe in der Meistergruppe der tipico Bundesliga im Sky-Interview:

“Vom Gefühl her waren wir noch auf der Autobahn und nicht im Stadion. Wir waren nicht bereit genug für dieses Spiel”, analysierte Ilzer und fügte an: “Wir waren hier, um etwas mitzunehmen, viel zu wenig präsent.” Trotzdem glaubt der Coach der Steirer weiterhin an sein Team und ist mit der Leistung nicht ganz unzufrieden: “Wie wir ab dem 0:3 gespielt haben war okay.”