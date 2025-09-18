Christian Ilzer mit Hoffenheim gegen den FC Bayern am Samstag ab 15:00 Uhr live

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt RB Leipzig den 1. FC Köln ebenfalls am Samstag ab 17:30 Uhr

Am Flutlicht-Freitag empfängt der VfB Stuttgart den FC St. Pauli – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Nach dem gelungenen Saisonstart mit zwei Siegen aus drei Spielen wartet am kommenden Samstag eine echte Härteprobe auf Christian Ilzer und sein Team: Der FC Bayern ist zu Gast in Hoffenheim. Der amtierende Meister ist in der laufenden Spielzeit noch ohne Punkteverlust und konnte auch den ersten Champions-League-Spieltag mit einem 3:1-Erfolg über den FC Chelsea erfolgreich gestalten. Gelingt es Christian Ilzer, den Lauf der Bayern zu stoppen?

Am Abend empfängt RB Leipzig im „Tipico Topspiel der Woche“ den 1. FC Köln. Der Aufsteiger steht aktuell ungeschlagen auf dem dritten Tabellenplatz, während sich die Sachsen mit sechs Punkten auf Rang sieben befinden. Können Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner und ihre Teamkollegen das Spiel für sich entscheiden – oder setzen die Kölner ihre Serie fort?

Der Flutlicht-Freitag mit Duell Stuttgart gegen St. Pauli

Bereits am Freitag treffen der VfB Stuttgart und der FC St. Pauli aufeinander. Die Hamburger stehen aktuell ungeschlagen auf dem vierten Tabellenplatz, während sich die Stuttgarter im Tabellenmittelfeld auf Rang zwölf befinden. Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen auf Sky

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: VfB Stuttgart – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Werder Bremen – SC Freiburg live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: Hamburger SV – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 5

15:30 Uhr: Watch Party auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

