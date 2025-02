Ilzer hofft auf Reaktion in Bremen

Trainer Christian Ilzer vom Deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim erwartet von seiner Mannschaft beim Auswärtsspiel in Bremen am Sonntag (15.30 Uhr) eine Reaktion auf die heftige 0:4-Heimpleite gegen Union Berlin am vorigen Wochenende. „In dieser Form hat keiner damit gerechnet“, sagte llzer am Freitag. Bei Werder benötige sein Team „viel Aktivität, und wir dürfen den Glauben und die Zuversicht nicht verlieren.“

Hoffnung schöpft der ehemalige Sturm-Trainer aus den Partien vor dem Rückschlag gegen Union. Dieser sei in einer Phase passiert, „in der wir auch gute Spiele gezeigt haben“, sagte Ilzer, der bei seiner Mannschaft drei Monate nach seiner Amtsübernahme „zwei Gesichter“ ausgemacht hat. „Klar hat man andere Vorstellungen, weil man mit dem best-case fantasiert“, sagte der 47-Jährige über seine Bilanz von nur drei Siegen aus 16 Spielen. Ein Dreier in der Hansestadt wäre für die TSG, die als Tabellen-15. vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang hat, deshalb von enormer Wichtigkeit.

Bei diesem Vorhaben setzt Ilzer auch auf Dennis Geiger, der nach dem Union-Spiel gewettert hatte: „Wir geben 90 Millionen aus. Und Wievielter sind wir? Viertletzter. Das kann natürlich nicht der Anspruch sein.“ Der Mittelfeldspieler habe sich aufgrund einer Frage im Frust zu der Aussage hinreißen lassen, „die absolut unpassend ist“, sagte Ilzer.

Doch Geiger sei ein Spieler, den er „auf keinen Fall verlieren“ wolle. „Ich verstehe, dass die Medienwelt Blut fließen sehen will“, nahm Ilzer Bezug auf die vielen Schlagzeilen ob der harschen Worte seines Profis. „Ich will auch Blut fließen sehen“, erklärte der Coach, „aber durch unsere Herzen. Blut, das mit Leidenschaft gefüllt ist.“

(SID) / Artikelbild: Imago