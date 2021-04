Ilzer mit “Big Point” gegen dominanten LASK zufrieden

via

via Sky Sport Austria

Nur wenige Tage nach dem Heimsieg gegen den LASK muss sich der SK Sturm Graz mit einem Remis gegen die Oberösterreicher zufrieden geben – ein letztendlich glücklicher Punktegewinn, wie auch Sturm-Trainer Christian Ilzer einräumte.

“Der LASK war in der ersten Halbzeit das klar bessere Team. Das 0:0 in der Pause war wirklich glücklich. Zweite Halbzeit war dann schon ein verändertes Gesicht von uns”, merkte Ilzer an. “Wir haben einen Big Point mitgenommen, gegen einen LASK, der heute das klar bessere Team war.”

Besonders in Hinblick auf den dritten Rang kann der Grazer Betreuer gut mit dem Unentscheiden leben. “Wir stehen nicht schlecht da. Es wir bis zum Schluss sehr spannend um diesen dritten Platz bleiben.”