Ilzer möchte „in fünf Jahren um Meistertitel spielen“

Unbeeindruckt vom Abstiegskampf in der deutschen Fußball-Bundesliga hat Christian Ilzer bei der TSG 1899 Hoffenheim höchste sportliche Ziele ausgerufen.

„Ich will in drei Jahren Hoffenheim zurückbringen ins internationale Geschäft. Und ich will in fünf Jahren um die Deutsche Meisterschaft spielen mit Hoffenheim“, sagte der Österreicher in einem Interview mit dem „Kicker“. Es sei wichtig, „Ziele zu haben und in Visionen zu denken“.

Ilzer hatte die TSG auf Bundesliga-Tabellenplatz 15 übernommen und steht nun auf Rang 14. In Österreich hatte der 47-Jährige die jahrelange Meisterserie von Red Bull Salzburg beendet und Sturm Graz zum nationalen Titel geführt. „Bei Sturm Graz war ich die Dampflok vor einem langen Zug. Hier bin ich auf einem Ozeandampfer. Ich muss sehen, wo kann ich was drehen, damit der Dampfer in die richtige Richtung fährt“, sagte Ilzer. Jener Ozeandampfer sei „größer“ und „gerade erst ausgelaufen“.

„Ich kann groß denken, aber ich muss auch bereit sein für die Konsequenzen. Und dann sind wir wieder bei den unbequemen Entscheidungen“, sagte Ilzer, der als Wunschkandidat von Sportchef Andreas Schicker zur TSG geholt wurde. Sturm verließ er in der laufenden Saison trotz der Champions-League-Möglichkeit mit den Grazern.

