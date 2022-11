Ilzer nach bitterem EL-Aus: „Sehr bitterer Abend für uns“

via

Christian Ilzer äußerte sich nach dem bitterem Europacup-Aus von Sturm Graz und war sichtlich enttäuscht: „Es hat nicht viel gefehlt heute aber am Ende war es dann doch zu wenig“. Besonders die kuriose Punkteverteilung in der Gruppe F ist besonders bitter: alle vier Mannschaften beenden die Gruppenphase mit acht Punkten. „Sind natürlich alle enttäuscht, bei Punktegleichstand mit dem Gruppenersten auszuscheiden“, so der Coach der Grazer.