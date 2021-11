Ilzer nach der Niederlage gegen Austria: „Schwierige Phase in der Meisterschaft“

via

via Sky Sport Austria

Christian Ilzer, Trainer des SK Sturm Graz, fehlt es nach der 0:2 Niederlage gegen Austria Wien die Entschlossenheit bei seinen Spielern.

Es ist jetzt jeder einzelne Spieler gefragt, dass er sich wieder auf das Wesentliche fokussiert, sich nicht zu lange runtermachen lasst und wir wirklich noch Punkte mitnehmen aus dem Restprogramm. Wir haben eine schwierige Phase in der Meisterschaft, trotzdem ist unsere Ausgangsposition absolut in Ordnung. Wir haben noch alle Möglichkeiten in dieser Saison“, meint Ilzer nach dem Spiel beim Sky-Interview.