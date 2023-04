Ilzer nach Pleite beim LASK: „Hätten mit der Führung anders umgehen müssen“

via

Sturm Graz hat in der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga die große Chance verpasst, näher an Tabellenführer Salzburg heranzurücken. Während die „Bullen“ gegen die Wiener Austria patzten (das 3:3-Remis zwischen Salzburg und Austria Wien im VIDEO), verloren die Grazer beim LASK mit 1:2. Sturm-Trainer Christian Ilzer war nach der Pleite enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft nach dem Führungstreffer. Am Sky-Mikro sprach der 45-Jährige von einer verdienten Niederlage gegen einen „effizienteren“ LASK, auch wenn er bei seiner Mannschaft auch sehr gute Phasen gesehen hatte.