Ilzer nach Pleite gegen Kiew: „Können mit dem Ergebnis arbeiten“

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Bundesligist Sturm Graz ist mit einer Niederlage in die Champions-League-Qualifikation gestartet. Der Vizemeister unterlag Dynamo Kiew am Mittwochabend im Hinspiel der dritten Runde aufgrund des Krieges in der Ukraine im polnischen Lodz mit 0:1 (0:1).

Trainer Christian Ilzer und Kapitän Stefan Hierländer sprachen nach dem Match über das Ergebnis.

Ilzer: „Haben noch alle Chancen“

Christian Ilzer sagte: „Mit dem Ergebnis können wir absolut arbeiten, denn wir haben gesagt, wir wollen mit einem Ergebnis wegfahren, mit dem wir noch alle Chancen auf den Aufstieg haben. Mit dem Wegfall der Auswärtstorregel musst du ein Spiel gewinnen, das werden wir vor unseren Fans am Dienstag mit aller Vehemenz versuchen. Man hat gesehen, dass wir gegen eine erfahrene, absolute Klassemannschaft gespielt haben, die uns einfach dann schon überlegen war und deshalb auch verdient 1:0 gewonnen hat. Wir haben aber auch zwei Topchancen gehabt, die muss man halt gegen so einen Topgegner nützen, um noch ein besseres Ergebnis mitzunehmen.“

Stefan Hierländer meinte: „Wir sind enttäuscht. Wir wollten natürlich das Spiel gewinnen, um eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel zu haben, das ist uns nicht gelungen. Wir haben uns in den ersten Minuten schwer getan, dann aber zwei gute Chancen gehabt, die wir leider nicht genutzt haben. Im Gegenzug haben wir das 0:1 gekriegt. Auf dem Niveau ist es nach einem Rückstand schwierig. Kiew hat es gut gemacht, hat Qualität in den eigenen Reihen, trotzdem ist es nur ein Tor, das aufzuholen ist. Wir gehen doch optimistisch in das Heimspiel.“

(APA)

Bild: GEPA