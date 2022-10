Ilzer: Schalke-Gerücht „hat keinen Platz im Terminkalender“

Wechselgerüchte zwischen Cup-Derby und Bundesliga-Spitzenspiel: Sturm-Trainer Christian Ilzer soll das Interesse des deutschen Erstligisten Schalke 04 geweckt haben. Im Sky-Interview vor dem Duell mit Tabellenführer FC Red Bull Salzburg (JETZT LIVE und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) dementiert der Grazer Betreuer jedoch erneut die jüngsten Spekulationen.

„Ein Gerücht – viel mehr Platz hat das momentan nicht in meinem Terminkalender“, will Ilzer keine Gedanken an einen etwaigen Wechsel verschwenden. Wichtiger sind dem Sturm-Coach die kommenden Aufgaben in der Bundesliga sowie in der Europa League: „Wir haben so einen dichten Spielkalender, da ist es mir gar nicht recht, wenn ich mich mit Dingen beschäftige, die außerhalb meiner Aufgaben sind.“

(Red.)