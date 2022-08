Ilzer trotz Heimsieg unzufrieden: „Darüber muss man sich unterhalten“

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz gewinnt gegen SCR Altach mit 4:0 – trotz dem deutlichen Heimsieg sieht Sturm-Trainer Christian Ilzer noch viel Entwicklungspotenzial. „Um uns weiter zu bringen muss man sich das Spiel ganz genau anschauen und da gibts heute viele Dinge, womit man nicht zufrieden sein kann,“ so Ilzer nach der Partie im Sky-Interview.



Mit nur wenigen UVeränderungen in der Startelf startete der Sturm Graz in die 4. Runde nach der Niederlage in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League. „Für mich war wichtig eine Mannschaft zu haben die eingespielt ist.“

Sportchef Schicker lobt Youngsters